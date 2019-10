Tragedia sulla strada: scontro tra 2 auto, muore 21enne Tre i feriti nello schianto, gravissimo un 23enne. Arrestato il conducente di una delle vetture

Ancora sangue sulle strade, nella notte tragico incidente in via Alberto Dalla Chiesa, l'arteria che da Baronissi porta a Fisciano, nei pressi della rotatoria che conduce al campus di Lancusi. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, originario di Caprecano. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, una Lancia Musa e una Fiat 500 che viaggiavano in senso opposto.

Violentissimo l'impatto che ha accartocciato le carrozzerie. Sul posto sono intervenuti i volontari de ““Il Punto” di Baronissi e della Solidarietà di Fisciano, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sarebbe stato arrestato per omicidio stradale il conducente di una delle due vetture coinvolte, ritenuto responsabile del sinistro. Sarebbe risultato positivo, secondo le prime indiscrezioni, all'alcool test. Quattro le persone ferite nello scontro. per il 21enne non c’è stato nulla da fare.

Letali le ferite riportate, inutile la corsa all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, dove sarebbe arrivato già senza vita. Un 23enne si trova invece ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, feriti anche altri due ragazzi, ricoverati tra il presidio salernitano e l'ospedale Curteri di Mercato San Severino.

Un altro risveglio amaro e ancora una giovane vita spenta, mentre cresce drammaticamente la conta delle vittime della strada.