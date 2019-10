"Piangiamo Salvatore", il 21enne ennesima vittima delle strade “Ancora la morte di un giovanissimo, una notte da incubo”, il cordoglio del sindaco di Baronissi

“Ancora una tragedia stradale, ancora la morte di un giovanissimo, ancora una notte da incubo. Pare una maledizione e un accanimento il ripetersi di lutti tragici nella nostra città.

Piangiamo tutti Salvatore e ci stringiamo, commossi,alla sua famiglia. Siamo accanto agli altri ragazzi feriti”. Si affida alla sua pagina Facebook il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante per commentare affranto la morte di un suo concittadino, il 21enne Salvatore Giordano. Il ragazzo, originario della frazione di Caprecano, ha perso la vita questa notte sulla strada provinciale 27b, nei pressi della rotatoria adiacente al plesso universitario di Lancusi.

Due le auto coinvolte nello schianto. Arrestato per omicidio stradale, dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, il conducente di una delle vetture ritenuto responsabile della schianto, pare fosse alla guida in stato di ebrezza. Intanto ferito anche un 23enne ricoverato in condizioni serie all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

Non desterebbe preoccupazione la situazione di altri due ragazzi. La notizia della tragedia in poco tempo si è diffusa nella Valle dell'Irno.

Tantissimi i messaggi commossi di amici e conoscenti del 21enne. "Un angelo volato troppo in fretta, buon viaggio Totore, mancherai a tutti", "Pensavo fosse solo un brutto sogno. Ciao cuore, fai buon viaggio, "E' per te questo bacio nel vento, te lo manderò lì con almeno altri cento" e ancora "Troppi angeli in cielo, tante bestie sulla terra! Resterai per sempre nei nostri cuori".