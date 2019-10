"Sei andato via troppo presto, ora vola più in alto che puoi" Il cordoglio della comunità di Baronissi e degli amici del 21enne morto in un incidente stradale

“Pensavo fosse solo un brutto sogno, ciao cuore fai buon viaggio”, non doveva andare così, ti chiedo di guardare tutti noi da lassù”, e ancora “un altro angelo volato troppo in fretta, sei andato via troppo presto, ora vola più in alto che puoi”. Sono tantissimi i messaggi pubblicati dagli amici sulla pagina Facebook di Salvatore Giordano, il 21enne morto la notte scorsa in un tragico incidente stradale in via Alberto Dalla Chiesa, l'arteria che da Baronissi porta a Fisciano, nei pressi del campus di Lancusi.

Ancora una giovane vittima sulle strade del salernitano. Salvatore stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni colleghi di lavoro, quando una vettura con a bordo un operaio 35enne alla guida in stato di ebbrezza ha travolto la loro auto.

Sconvolti gli abitanti della Valle dell'Irno. Sulla pagina del comune di Baronissi un accorato messaggio di cordoglio “Baronissi piange la scomparsa di un altro suo giovane concittadino. Che la terra ti sie lieve Salvatore, dai forza alla tua famiglia da lassù. Una preghiera per i giovanissimi ragazzi feriti. Forza ragazzi Baronissi è con voi”.