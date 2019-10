Drammatico incidente nella notte: ragazza di 12 anni in coma Sei le persone ferite allo svincolo di Polla: tra queste anche un bambino di appena 6 anni

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno: è di sei feriti - tra cui una ragazza di 12 anni in gravissime condizioni - il drammatico bilancio di un incidente avvenuto nella notte nei pressi dello svincolo autostradale di Pollla.

Per cause in corso di accertamento, protagoniste del sinistro due auto che si sono scontrate: una di queste ha poi finito la propria corsa finendo fuori strada. I feriti sono un ragazzo di Pertosa e cinque di Polla: in ospedale è finito anche un bambino di appena 6 anni.

Ma a preoccupare maggiormente sono soprattutto le condizioni della ragazza di 12 anni, in coma farmacologico per via delle gravi ferite riportate nello schianto. Sul posto oltre naturalmente alle ambulanze del 118, per i rilievi, i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sala Consilina.