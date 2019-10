Paura a Fisciano, donna investita da un'auto L'incidente si è verificato nella tarda mattinata in via del Centenario

Una donna di 36 anni è stata investita da un’auto questa mattina a Fisciano. L’incidente si è verificato in via del Centenario, nella frazione di Lancusi. Stando a quanto si apprende, la giovane sarebbe stata investita da una Fiat 500. La persona alla guida dell’auto non si sarebbe accorta della presenza della ragazza e l’avrebbe colpita. La donna - che lamentava un forte dolore all’anca - è stata tempestivamente soccorsa dai sanitari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano che hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno.