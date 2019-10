Rissa in pizzeria: intervengono i carabinieri Dei clienti avrebbero aggredito il personale del locale

Tensione ieri sera in via Pietro Del Pezzo, a Torrione. In una nota pizzeria dei clienti, per motivi ancora non chiari, improvvisamente avrebbero iniziato ad insultare ed aggredire il personale del locale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non vi sarebbero stati gravi feriti ma si indaga per ricostruire la dinamica di quanto successo.