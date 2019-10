Incidente sul raccordo: tir si schianta sul guardrail Traffico e disagi per gli automobilisti

Incidente questa mattina sul raccordo Avellino – Salerno in direzione sud, nei pressi dell'uscita di Fratte. Un tir, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pensante andato a schiantarsi contro il guard rail.

Nel violento impatto è andata distrutta la parte anteriore dell'autoarticolato. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Le condizioni del conducente non desterebbero preoccupazioni. Traffico in tilt e lunghe code in direzione Salerno.