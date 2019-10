Schianto tra 3 auto: i feriti intrappolati nelle vetture A liberare gli automobilisti i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai soccorsi

Incidente stradale in via Salvatore Allende questa mattina a Salerno. Coinvolte tre auto. Una C3 sarebbe finita, per cause ancora da accertare, contro il guard rail, andando poi ad impattare contro una Fiat Panda e una Fiat Multipla che stavano sopraggiungendo. Una coppia è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Croce Bianca, Misericordia, Vopi, i carabinieri e i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno liberato gli automibilisti dalle carcasse delle vetture. Tre i feriti, tra loro una 48enne con diversi traumi, estratta dal cofano aperto della Panda.

Ai militari il compito di effettuare i rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.