A 13 anni prende l'auto dei genitori e si schianta sull'A2 E' in prognosi riservata il giovane che ha provocato l'incidente stradale

Si mette alla guida dell'auto dei genitori a soli 13 anni e finisce per provocare un incidente. Lo schianto questa mattina intorno alle 4 sulla Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Battipaglia e Pontecagnano Sud. Coinvolte nel sinistro, per cause ancora da accertare, due vetture. Ad avere la peggio il giovanissimo, partito all'alba da Policoro, Matera.

Gravi le sue condizioni, è stato condotto in Ospedale in Codice Rosso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale di Eboli. Si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maria Santissima della Speranza di Battipaglia. Pare che il ragazzino abbia percorso circa 200 chilometri prima di restare coinvolto nell'incidente.

Da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine potrebbe aver perso il controllo dell'automobile a causa dell'asfalto reso viscido per la pioggia o per la sua inesperienza al volante. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente dell'altra vettura, un'utilitaria.