Crolla il soffitto del bagno a scuola: protestano gli studenti In piazza per chiedere fondi all'edilizia scolastica

Scenderanno in piazza l'8 novembre per chiedere fondi all'edilizia scolastica “per costruire insieme scuole e università del futuro” gli studenti del liceo “Genovesi – Da Vinci” interessato ieri da un crollo del soffitto in un bagno. “Una tragedia sfiorata durante l'orario scolastico” denunciano i ragazzi dell'Unione degli studenti di Salerno. Pezzi di solaio sono crollati sul pavimento. Quando l'intonaco ha ceduto era da poco uscito un allievo dell'istituto proprio da quella stanza, solo per un caso dunque si è evitato vi fossero conseguenze ben più gravi per l'accaduto.

Inoltre – continuano gli studenti – già un bagno era inagibile a scuola per problemi tecnici rendendone utilizzabili così in tutta la scuola solo cinque. Una situazione che ha spinto l'Unione degli Studenti a denunciare quanto successo con l'intento di sensibilizzare su una tematica importante. “La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti” scrivono i ragazzi citando l'articolo 2 comma 8 dello statuto delle studentesse e degli studenti ed è per questo – precisano – che scenderanno in strada a protestare.