Maxi truffa sulle auto di lusso: 4 arresti nel salernitano Indagine di procura e gdf in tutta Italia: contestata evasione da oltre mezzo milione di euro

Maxi blitz in tutta Italia nell’ambito dell’operazione “Galaxy”, che ha portato a 23 misure cautelari (13 in carcere e 10 ai domiciliari) e ad un decreto di sequestro preventivo per 7 milioni e mezzo di euro di beni mobili e immobili, denaro, autoveicoli e quote societarie. Nel mirino persone fisiche e compagini societarie nelle province di Isernia, Milano, Salerno, Caserta, Frosinone, Latina e Macerata.

Nel mirino delle fiamme gialle e della procura del capoluogo molisano la commercializzazione di autovetture di lusso. Quattro le persone indagate in provincia di Salerno, ed in particolare a Sant’Egidio del Monte Albino. Secondo la procura di Nocera avrebbero emesso fatture false per operazioni inesistenti per un importo superiore al mezzo milione di euro.

I quattro imprenditori sono accusati anche di riciclaggio: gli investigatori contestano anche di aver ceduto quote societarie a prestanome per ostacolare le indagini.