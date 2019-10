Scattano i sigilli per una discoteca a Baronissi Il locale svolgeva attività di intrattenimento senza autorizzazione: chiuso per 3 giorni

Scattano i sigilli per un locale notturno a Baronissi. In mattinata è stata eseguita un'ordinanza di sospensione temporanea ad un'attività situata in via Allende.

In seguito a varie e ripetute segnalazioni da parte dei residenti e cittadini della zona che lamentavano schiamazzi notturni e disturbi alla quiete pubblica, da successivi controlli da parte dei carabinieri e dei vigili urbani è emerso che il pub avrebbe svolto, senza autorizzazione, l'attività di intrattenimento/discoteca. Il locale aveva, infatti, la sola licenza di pub con musica di sottofondo. A seguito dell'ordinanza è stata disposta la chiusura dell'attività per 3 giorni.

“Il provvedimento - spiega il sindaco, Gianfranco Valiante - si pone nel quadro della complessiva, sinergica azione con le forze dell’ordine volta ad innalzare i livelli di sicurezza sul territorio. I controlli sono arrivati a seguito di denunce ed esposti per il disturbo della quiete pubblica presentati da diversi cittadini. Avevamo già diffidato il titolare, nei mesi scorsi, ma senza mai ricevere la documentazione necessaria. A seguito di ulteriori verifiche si è evidenziato come il locale - con la sola licenza da pub – è oggi una vera e propria discoteca. Grazie al comandante dei carabinieri Mario Murano che ha assicurato la più ampia collaborazione e disponibilità. Una sinergia indispensabile per la sicurezza”, conclude il primo cittadino.

“Intendiamo favorire le occasioni di divertimento e di aggregazione sociale – sottolinea l’assessore alla sicurezza urbana, Marco Picarone - ma allo stesso tempo vogliamo garantire una buona qualità della vita e la quiete pubblica. Preservare il decoro e la sicurezza in tutto il territorio è una priorità”.