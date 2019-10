Minaccia il padre con un coltello da cucina: denunciato 17enne Intervengono i carabinieri

Avrebbe minacciato con un coltello da cucina il padre, che, preoccupato, ha chiamato i carabinieri.

Minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale: queste le ipotesi di reato a carico di un ragazzo di soli 17 anni.

Il giovanissimo si sarebbe scagliato anche contro uno dei militari. Condotto in caserma, dunque, è stato denunciato e poi affidato ai servizi sociali per la collocazione in una struttura dedicata.