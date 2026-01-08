VIDEO | Scivola sul sentiero in Costiera Amalfitana: salvato in elicottero Brutta avventura per un ragazzo durante un'escursione di coppia

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto - allertato dal 118 di Salerno - per prestare soccorso a una coppia di escursionisti nel territorio di Positano, in Costiera Amalfitana.

I due giovani, un uomo e una donna, stavano percorrendo in discesa il sentiero CAI 239, che dalla caserma Forestale conduce alla frazione di Montepertuso, quando il ragazzo è scivolato riportando un trauma alla caviglia, con sospetta frattura, che gli ha impedito di proseguire autonomamente.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso 118 di Napoli e una squadra territoriale del CNSAS.

Il ferito è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Salerno per le cure del caso, mentre la donna è stata accompagnata a valle in sicurezza.