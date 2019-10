Marito e moglie si perdono mentre cercano funghi: salvati Sono di Fisciano: intervento dei vigili del fuoco, poi il trasporto in ospedale ad Avellino

Brutta avventura per due coniugi salernitani originari di Fisciano, che in mattinata si sono persi in una zona impervia sul monte Del Salto, nel territorio del comune irpino di Montoro. A quanto pare i due - un uomo di 36 anni e una donna di 26 - si erano avventurati alla ricerca di funghi. Scattato l'allarme alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Avellino, sul posto è arrivata una squadra coadiuvata anche da un elicottero del nucleo di Pontecagnano.

Dopo circa due ore di ricerche in un'area particolarmente complicata, i due coniugi sono stati individuati e salvati. L'uomo ha riportato una probabile frattura al piede, mentre la moglie - cardiopatica - è stata soccorsa dai sanitari del 118 presso il parcheggio dello stadio Partenio dove sono atterrati dopo il volo in elicottero. Di lì sono poi stati trasferiti all'ospedale "Moscati" di Avellino