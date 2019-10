«Ciao Tore», Baronissi in lacrime per il 21enne Questo pomeriggio i funerali di Salvatore Giordano, deceduto in un incidente

Un applauso scrosciante e un lancio verso il cielo di palloncini bianchi e celesti per accompagnare lungo il rettilineo del Paradiso, Salvatore Giordano, il 21enne di Baronissi deceduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un incidente stradale avvenuto nella città della Valle dell’Irno. Tantissime persone, questo pomeriggio, hanno voluto dargli l’ultimo saluto nella chiesa della Madonna delle Grazie di Caprecano, frazione in cui il giovane viveva con la sua famiglia. Don Antonio, sacerdote che ha officiato il rito funebre, ha invitato tutti a trovare nella fede le risposte per una tragedia immane che ha spezzato in due il cuore dell’intera comunità di Baronissi. Non è mancato un monito ai tanti giovani presenti, affinché preservino il dono della vita. All’uscita del feretro, un lungo e scrosciante applauso, accompagnato dal rombo dei motorini, ha infranto il silenzio surreale che si respirava nel piazzale antistante la chiesa, sulla cui porta è stata affissa una gigantografia di Salvatore. Lungo la strada, invece, il saluto degli amici scritto con vernice nera su carta bianca: “Che il sole ti risplenda in viso e il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ciao Tore”.