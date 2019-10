Uomo ai domiciliari nasconde in casa latitante: arrestati Duplice arresto effettuato dai carabinieri della compagnia di Eboli

I carabinieri della compagnia di Eboli hanno tratto in arresto un latitante di origini napoletane e il suo complice. L’intervento è avvenuto nella serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria della città della Piana del Sele. In particolare un militare della locale compagnia libero dal servizio, ha notato la presenza di un 30enne del posto che doveva trovarsi a casa in quanto ristretto ai domiciliari. Il carabinieri, quindi, ha allertato i suoi colleghi che si sono recati a casa dell’uomo constatandone l’assenza. Contestualmente, nell’appartamento è stata accertata la presenza di un latitante 34enne. L’uomo, infatti, era gravato da un ordine di cattura a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna per spaccio di droga, che ne disponeva la carcerazione e al quale l’uomo si era sottratto mesi addietro, dandosi alla fuga. I militari lo hanno arrestato e condotto in caserma. Nel frattempo il 30enne non è stato perso di vista e, grazie alle indicazioni fornite dal carabiniere libero dal servizio, è stato bloccato da un equipaggio della sezione Radiomobile lungo la strada di ritorno da Battipaglia ad Eboli. Anche lui è stato condotto in caserma in stato di arresto per evasione dagli arresti domiciliari e favoreggiamento della latitanza del 34enne. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, mentre il 30enne presso la propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.