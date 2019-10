Cade da un albero mentre raccoglie le olive e muore A perdere la vita un 81enne a Capaccio

Tragedia in località Teglie a Capaccio Paestum, a perdere la vita un anziano di 81 anni, Giuseppe Pagano. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che l'uomo sia caduto da una scala mentre stava raccogliendo delle olive su un albero, in campagna.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inutile ogni tentativo di cercare di rianimare l'uomo, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.