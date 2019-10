Alcova del sesso: denunciati due brasiliani Blitz della polizia in una casa del centro

Scoperta un'alcova del sesso in città. In azione gli agenti di polizia della Squadra Mobile di Salerno. Blitz in un appartamento. Gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni pervenute da numerosi cittadini e dopo aver effettuato diversi servizi di osservazione.

L’immobile in questione, benché regolarmente affittato ad una donna brasiliana residente in Veneto, è risultato subaffittato ad una prostituta di nazionalità colombiana, tramite un intermediario residente nel territorio salernitano. La donna, una 41enne colombiana, avrebbe pattuito l’irregolare canone di fitto settimanale ad un 33enne brasiliano D.S.F.A., si tratterebbe di un uomo di fiducia della locataria e gestore del sub affitto dell’immobile. Al momento dell’irruzione nell’appartamento da parte degli agenti della Squadra Mobile la 41enne è stata sorpresa a prostituirsi con un cliente.

Entrambi i presunti responsabili dello sfruttamento della prostituzione, l’uomo e la donna brasiliani, sono stati indagati in stato di libertà per questo reato. Da indagini sarebbe emerso come la locataria, già in passato, avrebbe commesso lo stesso reato in altre province italiane.