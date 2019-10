Salerno, furto di energia: ai domiciliari noto ristoratore I carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo

Furto aggravato di energia elettrica, scoperto un nuovo allaccio abusivo. Guai per un ristorante salernitano, molto noto, in via Sant'Eustachio. In azione i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Salerno che, dopo una segnalazione da parte dei dipendenti di Enel, si sono recati sul posto scoprendo la realizzazione di un allaccio abusivo alla rete elettrica che alimentava la maggior parte degli apparati del locale.

Il collegamento alla rete elettrica si trovava all'esterno del ristorante ed era stato realizzato con un grosso cavo, e reso attivo artigianalmente con una morsettiera Enel. Alla vista dei militari e dopo aver appreso il motivo dei controlli, il titolare del locale avrebbe cominciato ad agitarsi, ostacolando anche fisicamente le attività dei carabinieri.

Dai controlli è emerso che il cavo abusivo era stato tranciato di netto poco prima, creando anche una situazione di pericolo sulla rete.

Da una prima stima, il furto aggravato di energia elettrica sarebbe di 50mila euro circa. Il 45enne è attualmente ai domiciliari.