Chiusa una macelleria: il proprietario aggredisce carabinieri Fermato anche un extracomunitario sorpreso dai militari a spacciare

Controlli sulle strade e negli esercizi commerciali. In azione i carabinieri di Eboli, con il supporto di una compagnia del comando provinciale di Salerno e dal nucleo cinofili di Sarno.

Sequestrata una macelleria sulla Litoranea per violazioni delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro e sanitarie. Il proprietario, un extracomunitario 48enne, durate il sequestro ha opposto resistenza agli operatori cercando di colpirli con una bombola del gas, ferendo lievemente un carabiniere.

L'uomo è stato arrestato e condotto ai domiciliari. A Campagna un 29enne extracomunitario è stato sorpreso dai militari a spacciare marijuana in un centro per richiedenti asilo. Il giovane ha cercato di scappare ma è stato fermato dai militari e arrestato. Sequestrata la sostanza stupefacente.

Ad Eboli, invece, denunciati due uomini alla guida senza patente. I militari hanno poi individuato e bloccato un 45enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per evasione dagli arresti domiciliari. Carabinieri in azione anche in una scuola di Eboli dove, con l'ausilio delle unità cinofile, sono stati eseguiti controlli nelle classi. Segnalati diversi minorenni trovati in possesso di piccole dosi di stupefacenti.