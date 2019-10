Evade da una comunità terapeutica: arrestato 47enne E' stato condotto dalla polizia nel carcere di Fuorni

Un 47enne è scappato da una comunità terapeutica di Salerno dove era agli arresti domiciliari per reati di tipo predatorio, commessi ai danni della sua ex convivente. Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo carico.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, condividendo la richiesta di aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto B.D., ha emesso il provvedimento.

L’uomo, rintracciato dagli agenti, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno - Fuorni.