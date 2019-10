Scappa dal posto di blocco:carabinieri si ferisce inseguendolo Caccia all'uomo a Cava de' Tirreni. Ancora nessuna traccia del fuggitivo

Momenti di tensione a Cava de' Tirreni, un uomo non si sarebbe fermato ad un posto di blocco dei carabinieri nei pressi della stazione metelliana, scappando poi via. A questo punto un militare in servizio lo ha iniziato a rincorrere, sparando due colpi in aria a scopo intimidatorio. Durante l'inseguimento il carabiniere si è ferito alla schiena, cadendo su una rampa di scale. Ne è nata una vera e propria caccia all'uomo nel comune salernitano, con un gran spiegamento di forze dell'ordine.

I carabinieri diretti dal tenente Vincenzo Pessolano, coadiuvati dai colleghi di Nocera Inferiore e dall’elicottero dell’Arma che ha sorvolato il centro cittadino, hanno setacciato il territorio. Il fuggitivo si sarebbe diretto verso l’autostrada. Le ricerche tra via De Filippis ed i varchi ma dell'uomo ancora nessuna traccia.