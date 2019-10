Scontro tra auto e tir: ferita una donna Paura sull'Aversana, si indaga per ricostruire la dinamica dello schianto

Incidente stradale sull'Aversana, in via Marco Polo di Pontecagnano. Si sono scontrate per cause ancora da accertare un tir ed un'auto. Ad avere la peggio la donna alla guida della vettura che è stata soccorsa dai volontari del Vopi.

Ha riportato ferite ad un occhio e varie escoriazioni. E' intervenuta sul luogo del sinistro anche la Polizia Municipale che sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.