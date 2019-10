Il suicidio di Giorgia, 15 anni, come il fidanzato 4 mesi fa "Certo che mi rivedrai, gli addii non sono per sempre":l'amore spezzato e il dramma di due ragazzi

Una serie di post pieni di malinconia, nei quali affidare ad Instagranm la propria tristezza. Messaggi nei quali non mancava mai il cuore e l'angelo. Un amore spezzato troppo presto, culminato con due suicidi. E' la tragica storia di Giorgia e Antonio, due ragazzi rispettivamente di 15 e 22 anni che a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra hanno deciso di togliersi la vita.

Lei ieri ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto un treno in corsa alla stazione di Agropoli. Il fidanzato lo scorso mese di luglio si era ucciso con un colpo di pistola al poligono di tiro di Eboli. "Non ti rivedrò mai più?", "Certo che mi rivedrai...gli addii non sono per sempre", il tono dei messaggi a mezzo social.

Giorgia, originaria di Pollica, frequentava il liceo di Vallo della Lucania: sconvolto il comune cilentano che ha saputo della notizia dai mezzi d'informazione. Straziante la scena dei genitori della ragazza giunti in stazione ad Agropoli quando hanno saputo del suo tragico gesto.

Avrebbe compiuto 16 anni a gennaio, Giorgia, e aveva tutta la vita davanti. Ma forse il dolore per la perdita di Antonio era troppo forte, impossibile da superare. E forse per questo - secondo la pista più accreditata seguita dagli investigatori - ha deciso di farla finita lanciandosi sotto un treno in corsa.