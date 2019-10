Cacciatore di funghi precipita in un vallone Soccorso dai sanitari del 118 e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico della Campania

(f.d.) Precipita in un vallone mentre è intento a cacciare funghi. Un uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 di Salerno e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e speleologico della Campania. Questa mattina, intorno alle 13.30, il cacciatore si trovava ad Acerno alla ricerca di funghi, quando, intento nella sua attività in una zona abbastanza impervia, ha perso l'equilibrio precipitando per circa 15 metri in un vallone, proprio nei pressi di un castagneto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Salerno, tramite elisoccorso ed una squadra terrestre del CNSAS.

Tutti gli operatori hanno dovuto calarsi in corda per raggiungere l'uomo, ferito a causa della caduta. Successivamente hanno provveduto a calare la barella, stabilizzare e recuperare il paziente, poi trasferito in elicottero al Ruggi d'Aragona di Salerno.