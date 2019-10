Tamponamento su raccordo Salerno Avellino: sei auto coinvolte Traffico in tilt nei pressi di Baronissi

Traffico in tilt questa mattina sul raccordo Salerno Avellino a causa di un tamponamento verificatosi nei pressi dello svincolo di Baronissi. Sarebbero sei le vetture coinvolte nello schianto.

Non ci sarebbero feriti, l'incidente stradale ha però causato il formarsi di lunghe code di auto. Traffico in tilt. La Polizia Stradale è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.