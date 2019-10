Offese e insulti ai carabinieri su facebook: denunciato Dovrà rispondere di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate

Galeotti sono stati alcuni commenti ad un post di una testata locale in merito alla volontà dell'amministrazione comunale di Nocera Inferiore di acquisire al patrimonio e destinare a scopi sociali, alcuni beni immobili confiscati ad un ex esponente della Nuova camorra organizzata cutoliana.

Epiteti volgari indirizzati non solo alla redazione di Rta Live ma anche ai carabinieri: per questo motivo un uomo, residente nell'agro nocerino sarnese, è stato denunciato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate.