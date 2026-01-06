Incendio in abitazione, esplode bombola di gas: una persona ustionata Un ferito per il rogo che ha interessato un'abitazione: gli altri occupanti tutti in salvo

Paura di grande paura in Cilento, per un incendio che ha interessato un'abitazione alla frazione "Palazza" nel comune di Salento e che ha provocato l'esplosione di una bombola di gas. Questo almeno il racconto fatto da alcune persone del posto, che hanno avvertito un forte boato.

Scattato l'allarme, sul oosto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Una persona ha riportato ustioni alle mani, salvi gli altri occupanti che sono riusciti a lasciare l'abitazione.

Le fiamme hanno completamente distrutto la cucina, timori anche per una stufa a pellet che si trovava nello stabile.