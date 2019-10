Nocera. Sulla Smart senza patente, pregiudicato nei guai Contrasto alla droga durante i controlli degli agenti di Nocera Inferiore

Giornate intense di controlli a tappeto per la polizia di Nocera Inferiore, che lunedì scorso ha fermato un 23enne di Pagani (ma residente a Nocera) mentre era alla guida della sua Smart e già noto alle forze dell'ordine. Un rapido controllo nella vettura ha permesso ai poliziotti di trovare uno spinello di hashish di 0.20 grammi.

Inoltre, il giovane, era alla guida dell'auto nonostante gli fosse stata revocata la patente. Per lui è scattata la multa di 5 mila euro e il fermo amministrativo per l'auto.

In piazza Sant'Antonio, invece, gli agenti hanno trovato e sequestrato 1,3 grammi di hashish in un pacchetto di sigarette nascosto all'interno di un muretto.

I controlli si sono poi spostati a Pagani all'interno di un'abitazione di un 29enne già noto alle forze dell'ordine per spaccio di droga, dove sono stati trovati e sequestrati dieci flaconi di metadone senza indicazioni e certificazione.

Chiuso un circolo ricreativo in via Falcone a Nocera Inferiore dove i poliziotti hanno riscontrato irregolarità amministrative per la cessione da parte del precedente gestore.

In serata gli agenti del commissariato hanno controllato un'area di parcheggio in via Barbarulo a Nocera Inferiore, dove era stata segnalata attività di spaccio e abuso di droga. Due giovani, entrambi di 23 anni, sono stati trovati in possesso di hashish. I due giovani sono stati segnalati.

Nel corso dello stesso controllo, S.M. Già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato alla guida di un motociclo nonostante non avesse mai conseguito la patente di guida. L'uomo è stato multato per 5 mila euro e sequestrato il motorino.

In totale sono stati effettuati 9 posti di controllo, 145 le persone identificate, 69 i veicoli controllati e 17 le persone già note alle forze dell'ordine sottoposte a misure di sicurezza.