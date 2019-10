Controlli e multe della polizia in litoranea Sanzioni per nove automobilisti indisciplinati

A Battipaglia controlli della polizia di Stato nella fascia costiera a sud di Salerno.

Quattro posti di blocco lungo la strada statale 18 e la strada provinciale 175 in litoranea che hanno permesso di identificare 110 persone, di cui 31 con precedenti penali, 11 stranieri e 58 veicoli.

Nove le multe per violazioni al codice della strada, una perquisizione personale; 2 cittadini stranieri sono stati trasferiti in questura per accertamenti.