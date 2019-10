Lite per un parcheggio, bastonate sull'auto di un disabile L'episodio a Cava de'Terreni, non si tratterebbe della prima volta

Lite per un parcheggio, presa a bastonate l'auto di un disabile nella notte. Sarebbe successo a Cava de'Tirreni e non si tratterebbe della prima volta. A denunciare quanto accaduto è stato il proprietario dell'auto, sul profilo Facebook della pagina Cavaspia, allegando anche la foto del vetro colpito da un bastone.

“Hai spaccato il vetro anteriore della macchina di mia moglie, colpevole solamente di aver parcheggiata l'auto in un posto che a te non piace si mettano le macchine, poiché lo consideri una tua proprietà”. Queste le parole di rabbia del proprietario della vettura che aggiunge: “Hai causato un danno all'auto di un disabile, che per fortuna non era presente, ed hai fatto sentire male mia moglie. Il danno si ripara, non ti porto rancore, anzi perdono la tua pochezza d'animo”.

Un messaggio diretto, specifico, come se si conoscesse già l'autore del gesto. Alla foto denuncia sono seguite tante altre segnalazioni simili. Sono diversi, infatti, i cittadini della città metelliana che denunciano aggressione ai danni delle auto parcheggiate sulle strisce e non. Come nel caso di un'altra signora che, sempre al mattino, si è ritrovata le gomme bucate. Non è chiaro se si tratti di una “giustizia fai da te” o del gesto di un balordo.