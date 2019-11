Cade dall'impalcatura nell'azienda agricola e muore Capaccio, nuovo incidente sul lavoro: la vittima è un 50enne deceduto in ospedale a Vallo

Dopo nove giorni d'agonia è morto un uomo di 50 anni, di origini tunisine, arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania lo scorso 22 ottobre. Fatale sarebbe stata, secondo la ricostruzione di medici e forze dell'ordine, un incidente sul lavoro.

A quanto pare, infatti, la vittima sarebbe caduta da un'impalcatura mentre lavorava in un'azienda agricola di Capaccio Paestum. L'impatto è stato particolarmente violento, tanto che i sanitari ne hanno disposto il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale vallese. E proprio lì, nella giornata di ieri, il decesso.

La procura di Salerno prima e Vallo della Lucania poi hanno aperto un fascicolo per ricostruire chiarire la vicenda. Al lavoro anche i carabinieri della locale compagnia, che hanno sequestrato la cartella clinica dell'uomo. Sul corpo del 50enne nordafricano sarà con ogni probabilità disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso, in una situazione i cui contorni sono ancora tutti da chiarire.