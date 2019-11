Incidente sulla Basentana: muore 34enne salernitano Il giovane era residente nell'agro nocerino sarnese

Ancora una tragedia sulle strade. Un 34enne, residente a Siano nell'agro nocerino sarnese, è morto nella trada serata di ieri in un drammatico incidente stradale verificatisi sulla Basentana, tra il territorio lucano e Buccino. Il giovane stava rientrando a casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo fuori strada. Violento l'impatto contro il guard rail.

L'auto si è poi ribaltata, troppo gravi le ferite riportate dal ragazzo che non è sopravvissuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale per i rilievi. Inutile ogni tentativo di rianimare il 34enne. Ora si indaga per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.