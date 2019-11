Allarme scabbia in due scuole: panico tra i genitori Sarebbero due gli alunni colpiti dalla malattia contagiosa a Eboli

Sarebbero due i casi di scabbia in due scuole del centro di Eboli. La notizia si è diffusa in poche ore scatenando paura tra i genitori dei bambini. I piccoli alunni colpiti dalla malattia contagiosa non sarebbero ricoverati, al momento, in nessuna struttura ma sembra che la situazione sia sotto controllo.

Ieri pomeriggio, infatti, nelle due scuole interessate ci sarebbe stato un incontro tra il medico dell'Asl Pietro Caporale e i genitori degli studenti.

Per i bambini e per gli insegnanti delle due strutture sono state predisposte urgenti visite dermatologiche. Intanto i consigli dei medici sono quelli di controllare i piccoli alunni e stare attenti a eventuali macchie rosse e pruriti.