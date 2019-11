Si schianta contro la colonnina di carburante, paura a Polla L'automobilista ha urtato contro l'impianto sradicandolo dall'asfalto

Si è schiantato contro una colonnina di gasolio sradicandola dall'asfalto. E' successo nella notte a Polla, un'auto ha urtato contro il distributore di benzina in un'area di servizio della SS 19.

Alla guida dell'automobile sembra ci fosse un 26enne che non avrebbe riportato alcuna ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i carabinieri della stazione di Petina per capire quali sarebbero state le cause dell'incidente. Forse il giovane avrebbe perso il controllo della vettura, ma non si escludono altre ipotesi.

La strada è rimasta chiusa per qualche ora in attesa della messa in sicurezza.