La piccola Miriam vola a Boston grazie alla solidarietà La bimba di sei anni è affetta da una cardiopatia congenita complessa

La piccola Miriam vola a Boston, la bimba di sei anni di Cava de' Tirreni affetta da una cardiopatia congenita complessa presto potrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvarle la vita. Tutto ciò è possibile grazie alla generosità e all'affetto di tante persone che hanno permesso di raccogliere ben 120mila euro. Questa la cifra richiesta a mamma Simona e papà Peppe dall'ospedale americano, il Children’s Hospital di Boston.

La famiglia della piccola è partita ieri per l'America, il 4 novembre la bimba sarà ricoverata mentre l’operazione è in programma per il 7 novembre. Una gara di solidarietà che non ha trovato impreparati i cittadini metelliani e della provincia salernitana, tutti uniti per dare un futuro alla piccola Miriam.