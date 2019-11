Incidente stradale sulla Cilentana: coinvolte due auto Lo scontro tra Agropoli e Laureana Cilento

Incidente stradale questa mattina tra Agropoli e Laureana Cilento. Coinvolte due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, una delle due vetture è slittata finendo nella corsia opposta e provocando il sinistro. Fortunatamente le condizioni dei feriti non destano preoccupazione, ingenti i danni alle auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.