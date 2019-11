Ragazzini aggrediti da un branco sul lungomare Due giovani sono stati presi di mira mentre passeggiavano a Salerno

Calci e pugni tra giovanissimi ieri sera in pieno centro a Salerno. Una banda di ragazzini avrebbe picchiato dei coetanei che stavano passeggiando sul lungomare cittadino, nei pressi di piazza della Libertà.

Non si conoscono i motivi che hanno spinto il branco ad accerchiare i due giovani e ad aggredirli, accanendosi contro di loro davanti a grandi e piccoli che stavano psseggiando in quello che doveva essere un sabato pomeriggio all'insegna della tranquillità.

A denunciare il fatto è un cittadino, Flavio Boccia, che ha raccontato la violenza ai danni dei due ragazzi. “Ennesima vergogna, solo il mio intervento ha salvato il ragazzo dall'aggressione con l'allontanamento del gruppo di circa venti ragazzi. Il giovane dopo averlo tranquillizzato ed aver accertato lo stato dell'amico è stato accompagnato a casa - continua Boccia - segno di degrado in assenza di istituzioni che vigilano sul posto, sembra non essere la prima volta, è un segnale gravissimo per i giovani”.