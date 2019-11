Allerta maltempo, scatta l'evacuazione a Nocera Inferiore Situazione monitorata a Siano: volontari in giro per comunicare l'ordinanza

L'ondata di maltempo non concede tregua alla provincia di Salerno. La situazione resta monitorata su tutto il territorio e, in special modo, nell'Agro Nocerino Sarnese. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle 12 oggi e per le successive ventiquattr'ore. Precipitazioni abbondanti che hanno fatto scattare il piano d'emergenza nelle zone a maggior rischio idrogeologico. A Nocera Inferiore, com'era accaduto già nella giornata di domenica, il sindaco Manlio Torquato ha disposto l'evacuazione delle famiglie residenti nella fascia pedemontana e, in particolare, nella zona di Montalbino. Già da qualche ora i volontari della protezione civile, insieme ai colleghi della Croce Azzurra di Nocera Superiore, agli agenti della polizia locale e a quelli del commissariato di Polizia stanno comunicando ai cittadini il contenuto dell'ordinanza che prevede l'abbandono delle abitazioni per circa cento famiglie.

Situazione simile anche a Siano dove viene tenuta sotto controllo la zona rossa. In questi minuti i volontari della Croce Azzurra di Siano, insieme alla polizia municipale, stanno transitando per le strade a rischio per trasmettere l’ordinanza di evacuazione ai residenti in Piazza Santa Maria delle Grazie, via Martin Luther King, via Vignolia e via Fondovalle. "Si comunica il passaggio alla fase di allarme sul territorio comunale. Il sindaco Giorgio Marchese ha disposto l'evacuazione degli abitanti residenti in zona rossa", il messaggio che viene ripetuto con i megafoni dai volontari che ricordano anche l'istituzione del centro di accoglienza all'interno delle scuole elementari di piazza Moro. In mattinata, tra l'altro, il Comune di Siano aveva già disposto l'evacuazione dei 63 pazienti in cura presso due stretture sanitarie assistenziali.