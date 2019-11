Rapina a mano armata al bar del Motel: portati via 20mila euro In azione due malviventi: rubati soldi, sigarette e gratta e vinci

Un bottino da 20mila euro, è quello che sarebbero riusciti a portare via due malviventi in azione nella tarda serata di ieri a Polla. I banditi armati hanno fatto irruzione nel bar del Motel Tempio facendosi consegnare dal portiere della struttura incasso, sigarette e Gratta e Vinci, dopo aver atteso l'uscita degli ultimi clienti. I due poi sono fuggiti via senza lasciare traccia.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.