Camion di traverso: traffico in tilt sulla Salerno-Avellino L’incidente si è verificato all’altezza di Fratte in direzione Sud, ferito l’autista

Un incidente si è verificato questa sera sul raccordo Salerno-Avellino, in direzione sud. Il sinistro si è verificato all’altezza di Fratte (chilometro 7 dell'A2) e ha visto coinvolto un camion che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito di traverso, occupando l’intera carreggiata. Ad avere la peggio è stato l’autista del mezzo pesante, rimasto ferito alla spalla e trasportato in ospedale dai volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano. Gli agenti della polizia stradale di Eboli hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sinistro ha mandato letteralmente in tilt la circolazione sul raccordo Salerno-Avellino, confermando le criticità di un’arteria che è spesso teatro d’incidenti.