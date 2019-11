Nasconde la droga nelle parti intime, arrestato pusher Nella stessa giornata è stato preso anche un altro spacciatore che si era barricato in casa

Aveva nascosto la droga nelle parti intime ma è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile di Salerno che lo hanno arrestato per spaccio. Si tratta di un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, che aveva addosso 520 grammi di cocaina in un marsupio sistemato nelle parti intime.

Sempre nella giornata di ieri, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione di una persona, anche in questo caso già nota per precedenti.Si tratta di un 25enne che ha però fatto resistenza prima di far entrare gli agenti in casa, intento a disfarsi della cocaina nel lavandino del bagno e della cucina. Grazie all'intervento del cane antidroga Poncho, sono state trovati 106,38 grammi di cocaina e 10,76 di marjiuana nascosti nelle cialde per il caffè. Sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e 5 mila euro in banconote di vario taglio.

I due giovani sono stati trasferiti presso il carcere di Fuorni.