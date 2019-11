Incidente a Lancusi, paura per donna con due bambini Impatto tra due veicoli lungo la strada regionale 88 dei Due Principati

Paura questa sera intorno alle 20 a Lancusi di Fisciano per un incidente avvenuto lungo la strada regionale 88 dei Due Principati, strada al confine con Baronissi. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due autovetture che, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate frontalmente. In uno dei due veicoli viaggiava una donna con due bambini che, scossa per quanto accaduto, è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dai volontari de “La Solidarietà” di Fisciano, intervenuti con due ambulanze insieme ai carabinieri della stazione di Fisciano. Anche i due bambini sono stati soccorsi ma, fortunatamente, le condizioni dei tre non desterebbero particolari preoccupazioni. Illesa la persona che si trovava nell’altro veicolo rimasto coinvolto nell’incidente.