Lavoro nero: blitz dei carabinieri nella Piana del Sele Sospesa l'attività di un'officina meccanica, controlli sui dipendenti e multato il proprietario

E' stato controllato dai carabinieri del nucleo operativo ecologico, un esercizio commerciale a Buccino dove è stata accertata la vendita di borse in plastica, non conformi alla legge, riposte su alcuni alimenti che si trovavano su un banco per la vendita di prodotti ortofrutticoli.

Dunque, è scattata la sanzione di 5 mila euro per il titolare della società e sono stati sequestrati 5,992 chili di prodotti.

A Paestum, invece, il personale dl nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro ed i militari della stazione locale hanno controllato un'officina meccanica dove sono state scoperte diverse violazioni di carattere amministrativo in relazione all'impiego di manodopera in nero e irregolarità per un totale di 7.200 euro. I carabinieri hanno sospeso l'attività dell'officina e multato il proprietario per 2 mila euro.