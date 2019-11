Beccato con l'hashish nella villa comunale: arrestato pusher Il giovane straniero è stato fermato dalla polizia

Lo hanno beccato con addosso diverse dosi di hashish, la polizia di Battipaglia ha arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero che si sarebbe reso responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il pattugliamento della zona della villa comunale nel centro cittadino gli agenti hanno proceduto al controllo di una persona. In seguito alla successiva perquisizione sul posto, i poliziotti avrebbero trovato addosso al fermato otto pezzi, avvolti ciascuno in ritagli di carta, di sostanza stupefacente, rivelatasi alle analisi del “narcotest” della Polizia Scientifica hashish, per un peso complessivo di 5 grammi. L’uomo, S.M., di anni 25, di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato quindi arrestato.