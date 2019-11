Vende online polizze false: denunciato truffatore 35enne Avrebbe ingannato diversi cittadini di Cava de' Tirreni attratti dai costi bassi proposti

Avrebbe venduto on line dei falsi contratti assicurativi R.c.a., a denunciare la presunta truffa alcuni cittadini. Sono così intervenuti gli agenti del Commissariatodi Cava de’ Tirreni, che hanno denunciato un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, originario dell’avellinese, che era già stato condannato per reati contro il patrimonio. L’uomo avrebbe utilizzato numeri di telefono di cellulari intestati a persone insospettabili, alcuni dei quali avevano denunciato lo smarrimento dei propri documenti, poi usati per attivare le schede sim impiegate per mettere in atto le truffe.

Attraverso poi la rete di internet e dei social network avrebbe provveduto ad inserire i propri annunci di vendita di contratti assicurativi, che riproduceva con tecniche raffinate di stampa tali da far apparire le polizze pressoché identiche alle originali e riconducibili a varie compagnie assicurative, anch’esse dunque truffate dall’uomo.

Gli ignari automobilisti, che contattavano il falso assicuratore per le basse tariffe che proponeva, si ritrovavano poi senza alcuna copertura assicurativa e sanitaria