VIDEO | Ecco come funziona il bilancino degli spacciatori A Pagani i carabinieri hanno beccato un presunto pusher con lo strumento di precisione

Lo hanno beccato in flagranza, ed è stato arrestato dai carabinieri della locale tenenza con l'accusa di spaccio. I carabinieri di Pagani hanno sorpreso un uomo trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina, giù suddivisi in dosi, oltre a materiale per il confezionamento, 190 euro in contanti e un particolare bilancio di precisione.

L'indagato si trova ora agli arresti domiciliari, mentre i militari hanno anche diffuso il video del bilancino di precisione sequestrato al paganese.