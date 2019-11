Battipaglia, bimbo di tre anni ingerisce metadone: è grave Immediato il ricovero in rianimazione. Si trovava in auto con i genitori

Bimbo di tre anni ingerisce metadone mentre è in macchina con i genitori, ricoverato d'urgenza al pronto soccorso di Battipaglia. Tragedia sfiorata nella notte per una famiglia di Cosenza. Come ricostruito dalle forze dell'ordine, un bambino di tre anni, mentre era in viaggio in auto con i genitori, di ritorno in Calabria, ha ingerito una boccetta di metadone presente in auto e di proprità del padre. Il bambino è stato prima portato al nosocomio di Eboli e poi trasferilo a Battipaglia a causa di una mancanza di posti.

Da subito la situazione è apparsa critica ai medici dell'ospedale che hanno tenuto il bimbo in rianimazione per tutta la notte. Attualmente, sembrerebbe non essere in pericolo di vita. I carabinieri hanno denunciato a piede libero i genitori.