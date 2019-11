Evadono il fisco: sequestrati beni per 360mila euro Coinvolta una società del settore farmaceutico di Vietri sul Mare

Evadono il fisco, sequestrati beni per 360mila euro nei confronti di una società che opera nel settore farmaceutico a Vietri sul Mare.

In azione la guardia di finanza di Cava de' Tirreni su disposizione della procura di Salerno. Il socio unico e amministratore, in concorso con altri due indagati, si sarebbe reso responsabile del reato di “omessa presentazione della dichiarazione”.

Le attività investigative delle fiamme gialle sono scaturite da una verifica fiscale i cui provvedimenti avrebbero portato ad accertare il concorso dei vecchi soci amministratori, con l'attuale rappresentante legale della società, nell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 per una cifra che si attesterebbe sui 360mila euro circa. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, quote societarie, e partecipazioni in altre società riconducibili agli indagati.